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Факты / Украина / Общество

Коронавирус в Киеве: статистика распространения по районам (Обновляется)

По состоянию на 16 мая в Киеве подтвердили еще 153 случая Covid-19. Общее количество заболевших возросло до 2 221.

В целом умерли 45 человек, однако 222 пациента выздоровели.

Кто заболел:

  • 106 женщин в возрасте от 21 до 77 лет;
  • 30 мужчин в возрасте от 19 до 68 лет;
  • 17 девочек: в возрасте от 5 до 17.

В больницы столицы госпитализировали 17 пациентов. Другие — лечатся на самоизоляции, под контролем врачей.

Сейчас в районах Киева сложилась такая ситуация:

  • Печерский район — 406 больных в сутки +7;
  • Шевченковский район — 147 больных в сутки +1;
  • Соломенский район — 190 больных в сутки +4;
  • Днепровский район — 209 больных в сутки +16;
  • Святошинский район — 137 больных в сутки +4;
  • Деснянский район — 223 больных в сутки +15;
  • Подольский район — 109 больных в сутки +5;
  • Голосеевский район — 184 больных в сутки +5;
  • Оболонский район — 166 больных в сутки +9;
  • Дарницкий район — 450 больных в сутки +87.

 

коронавирус Киев

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что столица подготовила план первого этапа ослабления карантина, который начался 12 мая.

Несмотря на ослабление коронавирусного карантина, ограничения на наземный общественный транспорт сохранятся в Киеве минимум до 22 мая.

Читайте: В Украине ослабили карантин: что разрешено с 11 мая и какие запреты сохранились

С 11 мая в столице заработали рестораны (на вынос), салоны красоты, парикмахерские и часть среднего бизнеса. Крупные торговые центры и магазины в них на первом этапе не открывали.

Коронавирус в Киеве: статистика по районам (ОНЛАЙН)

Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить к семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры набирайте 103.

Симптоми коронавірусу і куди дзвонити

Чтобы вы не заболели ВОЗ перечисляет простые правила профилактики коронавируса:

  • регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртосодержащим средством;
  • соблюдать дистанцию в людных местах;
  • не трогать руками лицо;
  • соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чиханья и кашля);
  • обязательно обращаться к врачу в случае повышения температуры или появления других симптомов.

Напомним, коронавирус в Украине 16 мая обнаружен у 17 858 человек. За сутки еще у 528 людей подтвердили Covid-19, умер еще 21 человек. В то же время 433 — выздоровели.

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