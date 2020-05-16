Коронавирус в Киеве: статистика по районам (ОНЛАЙН)

По состоянию на 16 мая в Киеве подтвердили еще 153 случая Covid-19. Общее количество заболевших возросло до 2 221.

В целом умерли 45 человек, однако 222 пациента выздоровели.

Кто заболел:

106 женщин в возрасте от 21 до 77 лет;

30 мужчин в возрасте от 19 до 68 лет;

17 девочек: в возрасте от 5 до 17.

В больницы столицы госпитализировали 17 пациентов. Другие — лечатся на самоизоляции, под контролем врачей.

Сейчас в районах Киева сложилась такая ситуация:

Печерский район — 406 больных в сутки +7;

— 406 больных в сутки +7; Шевченковский район — 147 больных в сутки +1;

— 147 больных в сутки +1; Соломенский район — 190 больных в сутки +4;

— 190 больных в сутки +4; Днепровский райо н — 209 больных в сутки +16;

н — 209 больных в сутки +16; Святошинский район — 137 больных в сутки +4;

— 137 больных в сутки +4; Деснянский район — 223 больных в сутки +15;

— 223 больных в сутки +15; Подольский район — 109 больных в сутки +5;

— 109 больных в сутки +5; Голосеевский район — 184 больных в сутки +5;

— 184 больных в сутки +5; Оболонский район — 166 больных в сутки +9;

— 166 больных в сутки +9; Дарницкий район — 450 больных в сутки +87.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что столица подготовила план первого этапа ослабления карантина, который начался 12 мая.

Несмотря на ослабление коронавирусного карантина, ограничения на наземный общественный транспорт сохранятся в Киеве минимум до 22 мая.

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С 11 мая в столице заработали рестораны (на вынос), салоны красоты, парикмахерские и часть среднего бизнеса. Крупные торговые центры и магазины в них на первом этапе не открывали.

Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить к семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры набирайте 103.

Чтобы вы не заболели ВОЗ перечисляет простые правила профилактики коронавируса:

регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртосодержащим средством;

соблюдать дистанцию в людных местах;

не трогать руками лицо;

соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чиханья и кашля);

обязательно обращаться к врачу в случае повышения температуры или появления других симптомов.

Напомним, коронавирус в Украине 16 мая обнаружен у 17 858 человек. За сутки еще у 528 людей подтвердили Covid-19, умер еще 21 человек. В то же время 433 — выздоровели.