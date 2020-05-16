Министр здравоохранения Максим Степанов намерен в понедельник подписать приказ о введении массового ИФА-тестирования для выявления антител к Covid-19.

Об этом он сказал во время брифинга.

— Уже разработан механизм тестирования, где определено, в частности, круг лиц и каким образом мы будем тестировать. Мы очень рассчитываем на это тестирование. В понедельник уже будет подписан соответствующий приказ министра здравоохранения о введении ИФА-тестов, — сказал Степанов.

Читайте: Ляшко назвал условия проведения массового тестирования на коронавирус

Степанов рассчитывает на то, что введение массовой ИФА-диагностики позволит значительно расширить круг лиц, тестировать.

Напомним, коронавирус в Украине 16 мая обнаружен у 17 858 человек. За сутки еще у 528 человек подтвердили Covid-19, умер еще 21 человек. В то же время 433 — выздоровели.