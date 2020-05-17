Карантин в Украине: что проходит 17 мая (КАРТА)

В Украине 17 мая зафиксировали 433 новых случая коронавируса, всего болеет 18 291 человек.

От начала эпидемии умерли 514 больных, вылечились 5 116 пациентов.

Наибольшее количество больных за минувшие сутки зафиксировали в Киеве — 59, Киевской области — 54, Львовской — 50 и Черновицкой — 47.

Амбулаторно лечатся 12 503 пациентов, из них 1 070 детей и 2 916 медработников. Госпитализированы 5 788 человек, из них 231 ребенок и 653 медика.

В Вооруженных силах Украины фиксируют уменьшение количества заболеваний — за минувшие сутки подтвердили только один случай. Выздоровели от Covid-19 уже 76 человек, умерли двое.

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В Киеве также уменьшилось количество больных, по сравнению с предыдущим днем. По состоянию на 17 мая в столице за минувшие сутки коронавирусом заболели 59 человек, в общем Covid-19 подтвердили у 2 280 киевлян.

Погашение задолженности перед медиками

Проблемы с выплатой надбавки врачам, которые работают с больными коронавирусом, возникли в Черновицкой области.

Поэтому 14 мая Черновицкая ОГА обратилась в Минздрав и попросила выделить 5 млн 600 тыс. грн.

Министр здравоохранения Максим Степанов заверил, что 5,6 млн грн регион получит уже в понедельник, 18 мая.

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