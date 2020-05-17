Коронавирус в Киеве: статистика по районам (ОНЛАЙН)

По состоянию на 17 мая 2020 года в Киеве обнаружили 2 280 подтвержденных случаев коронавируса.

За сутки заболели 59 человек, среди них — 10 медиков.

Кто заболел:

34 женщины в возрасте от 20 до 86 лет;

22 мужчины от 18 до 66 лет;

2 девочки, которым 10 и 13 лет;

годовалый мальчик.

В больницы столицы госпитализировали 16 пациентов. Другие — лечатся на самоизоляции, под контролем врачей.

— Три человека умерли. Всего в столице уже 48 летальных случаев. Выздоровели за минувшие сутки двое киевлян. Всего коронавирус в столице преодолели 224 человека, — сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Сейчас в районах Киева сложилась такая ситуация:

Печерский район — 408 больных в сутки +2;

— 408 больных в сутки +2; Шевченковский район — 153 больных в сутки +6;

— 153 больных в сутки +6; Соломенский район — 199 больных в сутки +9;

— 199 больных в сутки +9; Днепровский райо н — 215 больных в сутки +6;

н — 215 больных в сутки +6; Святошинский район — 143 больных в сутки +6;

— 143 больных в сутки +6; Деснянский район — 226 больных в сутки +3;

— 226 больных в сутки +3; Подольский район — 111 больных в сутки +2;

— 111 больных в сутки +2; Голосеевский район — 188 больных в сутки +4;

— 188 больных в сутки +4; Оболонский район — 172 больных в сутки +6;

— 172 больных в сутки +6; Дарницкий район — 465 больных в сутки +15.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что столица подготовила план первого этапа ослабления карантина, который начался 12 мая.

Несмотря на ослабление коронавирусного карантина, ограничения на наземный общественный транспорт сохранятся в Киеве минимум до 22 мая.

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С 11 мая в столице заработали рестораны (на вынос), салоны красоты, парикмахерские и часть среднего бизнеса. Крупные торговые центры и магазины в них на первом этапе не открывали.

Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить к семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры набирайте 103.

Чтобы вы не заболели ВОЗ перечисляет простые правила профилактики коронавируса:

регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртосодержащим средством;

соблюдать дистанцию в людных местах;

не трогать руками лицо;

соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чиханья и кашля);

обязательно обращаться к врачу в случае повышения температуры или появления других симптомов.

Напомним, на 17 мая 2020 года в Украине на коронавирусом заболел 18 291 человек. За минувшие сутки зафиксировали 433 случая, умерли 17 человек, выздоровели — 210. Всего за весь период эпидемии вылечиться удалось 5 116 пациентам, не смогли побороть недуг 514 больных.