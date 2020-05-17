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Факты / Украина / Общество

Коронавирус в Киеве: статистика распространения по районам (Обновляется)

По состоянию на 17 мая 2020 года в Киеве обнаружили 2 280 подтвержденных случаев коронавируса.

За сутки заболели 59 человек, среди них — 10 медиков.

Кто заболел:

  • 34 женщины в возрасте от 20 до 86 лет;
  • 22 мужчины от 18 до 66 лет;
  • 2 девочки, которым 10 и 13 лет;
  • годовалый мальчик.

В больницы столицы госпитализировали 16 пациентов. Другие — лечатся на самоизоляции, под контролем врачей.

— Три человека умерли. Всего в столице уже 48 летальных случаев. Выздоровели за минувшие сутки двое киевлян. Всего коронавирус в столице преодолели 224 человека, — сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Сейчас в районах Киева сложилась такая ситуация:

  • Печерский район — 408 больных в сутки +2;
  • Шевченковский район — 153 больных в сутки +6;
  • Соломенский район — 199 больных в сутки +9;
  • Днепровский район — 215 больных в сутки +6;
  • Святошинский район — 143 больных в сутки +6;
  • Деснянский район — 226 больных в сутки +3;
  • Подольский район — 111 больных в сутки +2;
  • Голосеевский район — 188 больных в сутки +4;
  • Оболонский район — 172 больных в сутки +6;
  • Дарницкий район — 465 больных в сутки +15.

Коронавирус в Киеве: статистика по районам (ОНЛАЙН)

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что столица подготовила план первого этапа ослабления карантина, который начался 12 мая.

Несмотря на ослабление коронавирусного карантина, ограничения на наземный общественный транспорт сохранятся в Киеве минимум до 22 мая.

Читайте: В Украине ослабили карантин: что разрешено с 11 мая и какие запреты сохранились

С 11 мая в столице заработали рестораны (на вынос), салоны красоты, парикмахерские и часть среднего бизнеса. Крупные торговые центры и магазины в них на первом этапе не открывали.

Коронавирус в Киеве: статистика по районам (ОНЛАЙН)

Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить к семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры набирайте 103.

Симптоми коронавірусу і куди дзвонити

Чтобы вы не заболели ВОЗ перечисляет простые правила профилактики коронавируса:

  • регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртосодержащим средством;
  • соблюдать дистанцию в людных местах;
  • не трогать руками лицо;
  • соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чиханья и кашля);
  • обязательно обращаться к врачу в случае повышения температуры или появления других симптомов.

Напомним, на 17 мая 2020 года в Украине на коронавирусом заболел 18 291 человек. За минувшие сутки зафиксировали 433 случая, умерли 17 человек, выздоровели — 210. Всего за весь период эпидемии вылечиться удалось 5 116 пациентам, не смогли побороть недуг 514 больных.

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