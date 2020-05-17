Медики получат защитные костюмы, привезенные из Китая, на следующей неделе — Минздрав

Украинские медики получат защитные костюмы, которые закупили в Китае, на следующей неделе.

Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

— С понедельника начнется распределение всех костюмов в больницы, лабораторные центры, где они нужны. На понедельник-вторник эти костюмы поедут к нашим медработникам.

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К слову, ранее сообщалось, что защитные костюмы должны были привезти до 1 мая. Но Государственная таможенная служба Китая ввели ограничения на экспорт костюмов и средств защиты, поэтому поставка задержалась.

Напомним, ранее в Минздраве объяснили, почему для медиков не закупают защитные костюмы производства Украины.