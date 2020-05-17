PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

Медики получат защитные костюмы, привезенные из Китая, на следующей неделе — Минздрав

Украинские медики получат защитные костюмы, которые закупили в Китае, на следующей неделе.

Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

— С понедельника начнется распределение всех костюмов в больницы, лабораторные центры, где они нужны. На понедельник-вторник эти костюмы поедут к нашим медработникам.

Читайте: Некуда девать детей и не хватает масок: как работают женщины-медики на карантине

К слову, ранее сообщалось, что защитные костюмы должны были привезти до 1 мая. Но Государственная таможенная служба Китая ввели ограничения на экспорт костюмов и средств защиты, поэтому поставка задержалась.

Напомним, ранее в Минздраве объяснили, почему для медиков не закупают защитные костюмы производства Украины.

Фото: Dreamstime

Теги: , , ,
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх