17 мая Зеленский почтил память жертв политических репрессий

Президент Украины Владимир Зеленский посетил Национальный историко-мемориальный заповедник Быковнянские могилы, где почтил память жертв политических репрессий.

Глава государства возложил цветы к братской могиле, а также установил лампаду возле центрального монумента мемориала.

— Шокируют колоссальные масштабы преступлений и их антигуманная природа. Абсолютно чужая как законам нормального человеческого бытия, так и общественному строю цивилизованного мира. Тоталитарная машина без колебаний уничтожала на своем пути человеческие жизни и судьбы, — отметил он.

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Владимир Зеленский отметил, что современные и будущие поколения должны сделать все, чтобы не повторить подобных преступлений.



















Зеленский почтил память жертв политических репрессий / 5 фотографий

Он добавил, что в независимой Украине жизнь и здоровье граждан всегда будут безусловным приоритетом.

Напомним, 17 мая в Украине отмечают День памяти жертв политических репрессий, установленный указом президента от 21 мая 2007 года.

Его цель — привлечь внимание к миллионным жертвам, которые были не согласны с тоталитарной идеологией.