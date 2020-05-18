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Факты / Украина / Общество

35% украинцев видят улучшение ситуации с коронавирусом в Украине — опрос

35% украинцев начали мыслить более позитивно и считать, что ситуация с коронавирусом в стране меняется к лучшему.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой Рейтинг 12 и 13 мая.

— Такое же количество граждан Украины рассказывают о том, что ситуация с Covid-19 не меняется, — говорится в исследовании.

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В то же время 17% фиксируют негативную динамику. Хотя количество украинцев, которые говорят об ухудшении ситуации с вирусом, за последние две недели уменьшилось в три раза.

Опрос провели среди 3 000 респондентов в возрасте от 18 лет на территории всех областей страны, кроме Крыма и Донбасса. Исследователи использовали метод опроса CATI (телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 1,8%.

Напомним, ранее во время одного из опросов украинцы рассказали, что их больше пугают экономические последствия пандемии, чем сам коронавирус.

Источник: Рейтинг

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