Будет ли продлен карантин в Украине после 22 мая

Карантин в Украине планируют продлить после 22 мая. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 12 мая в эфире украинского телеканала.

Однако пока официального решения правительства еще не было.

Также, по его словам, признаком того, что пик коронавируса в Украине прошел, будет тогда, когда количество тех, кто выздоровел, превысит или будет равным количеству заболевших.

Впервые такой показатель зафиксировали 14 мая.

Далее, на заседании правительства утвердят алгоритм Минздрава о снятии карантина после 22 мая.

— У Минздрава есть контрольные даты по смягчению карантина: это 22 мая, соответственно затем 1 июня, 11 июня и так далее, — рассказал Максим Степанов.

Читайте: Занятые столики и переполненные парки: реакция украинцев на ослабление карантина

Что именно разрешат после 22 мая:

проведение спортивных соревнований, но без зрителей;

работу общественного транспорта;

проведения ВНО;

работу детсадов;

также откроют гостиницы, кроме хостелов, но рестораны и спортзалы там не будут.

Ослабление карантина возможно, только если строго придерживаться противоэпидемических мер — ношения масок, социального дистанцирования, дезинфекции рук.

Все, что нужно знать о карантине в Украине, читайте на сайте Факты ICTV.