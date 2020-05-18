Курс валют НБУ на 18 мая 2020 в Украине

В Украине после выходных немного подешевели доллар и евро. Так, по состоянию на 18 мая НБУ установил официальный курс доллара на уровне 26,63 грн за $1.

Поэтому валюта подешевела на 4 копейки по сравнению с предыдущим банковским днем.

Также после выходных уменьшилась стоимость евро. По состоянию на 18 мая за €1 придется заплатить 28,76 грн. Поэтому, по сравнению с предыдущим банковским днем, стоимость валюты уменьшилась на 2 копейки.

Читайте: Нацбанк может снова снизить учетную ставку в 2020 — Смолий

Курс валют в Украине от НБУ на 18.05:

$1 — 26,63 грн;

€1 — 28,76 грн;

1 польский злотый — 6,30 грн;

10 российских рублей — 3,59.

Напомним, сейчас Украина ожидает транш от Международного валютного фонда. Предполагается, что первую часть получат в конце мая — начале июня. На что потратят транш от МВФ — ранее писали Факты ICTV.