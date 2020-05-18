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Факты / Украина

Допрос Стерненко не связан с объявлением ему подозрения – СБУ

Служба безопасности Украины проводит с активистом Сергеем Стерненко следственные и процессуальные действия, которые не связаны с уведомлением его о подозрении.

Именно для этого Стерненко был вызван в СБУ на 9.00 18 мая, подчеркивает спецслужба.

Попытки обострить внимание вокруг этого дела в СБУ назвали “стремлением создать дополнительные возможности для дальнейшего давления на расследование”.

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— Служба руководствуется принципами законности, объективности и желанием установить истину, независимо от настроений и политических предпочтений всех фигурантов расследования, — говорится в сообщении СБУ.

Напомним, Стерненко заявил, что его вызвали в СБУ для вручения подозрения в умышленном убийстве после нападения на него в 2018 году.

Источник: СБУ

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