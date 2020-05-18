PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

Когда Кабмин подаст кандидатуры на вакантные должности министров – ответ Шмыгаля

Исполняющие обязанности министров энергетики и образования справляются со своей работой.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, в Министерстве энергетики и Министерстве образования и науки есть исполняющие обязанности, которые являются очень профессиональными и правительство присматривается к ним.

Читайте: Министров будут менять, пока не будет идеального правительства – Зеленский

— Министр культуры является исполняющим обязанности. Сейчас смотрим на кандидатов. Министерство подробно и выверенно подходит, чтобы не было ошибок, чтобы люди были профессиональны. Сфера культуры не менее важна чем любая другая сфера – экономика, финансы, энергетика. Поэтому министра культуры ищем и проводим собеседования, — сказал он.

Напомним, 4 марта Верховная Рада проголосовала за новый состав Кабинета министров. Решение было принято в пакетном голосовании.

Источник: Свобода слова

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка