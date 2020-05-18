Когда Кабмин подаст кандидатуры на вакантные должности министров – ответ Шмыгаля

Исполняющие обязанности министров энергетики и образования справляются со своей работой.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, в Министерстве энергетики и Министерстве образования и науки есть исполняющие обязанности, которые являются очень профессиональными и правительство присматривается к ним.

Читайте: Министров будут менять, пока не будет идеального правительства – Зеленский

— Министр культуры является исполняющим обязанности. Сейчас смотрим на кандидатов. Министерство подробно и выверенно подходит, чтобы не было ошибок, чтобы люди были профессиональны. Сфера культуры не менее важна чем любая другая сфера – экономика, финансы, энергетика. Поэтому министра культуры ищем и проводим собеседования, — сказал он.

Напомним, 4 марта Верховная Рада проголосовала за новый состав Кабинета министров. Решение было принято в пакетном голосовании.