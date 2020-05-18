С начала карантина в Полтавской области зафиксировали 264 случая коронавируса, новых за сутки нет.

Об этом сообщил председатель ОГА Олег Синегубов.

В каких городах и районах зафиксированы случаи:

Кременчуг — 104,

Полтава — 40,

Кременчугский район — 33,

Миргородский район с городом Миргород — 14

Горишние Плавни — 13

Кобеляцкий район — 12,

Зеньковский район — 10,

Полтавский район — 7,

Карловский район — 5,

Лубны — 4,

Лубенский, Чутовский и Глобинский районы — по 4,

Козельщинский район — 3,

Пирятинский и Оржицкий районы — по 2,

Машевский, Котелевский и Хорольский районы — по 1.

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Выздоровели от коронавирусной болезни уже 189 жителей области. Соответственно, количество тех, кто болеет, уменьшилась до 66 человек.

Напомним, по состоянию на утро 18 мая в Украине зафиксировано 18 616 случаев коронавируса, за сутки — 325.