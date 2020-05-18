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Факты / Украина

Коронавирус на Полтавщине: ни одного нового случая за сутки

С начала карантина в Полтавской области зафиксировали 264 случая коронавируса, новых за сутки нет.

Об этом сообщил председатель ОГА Олег Синегубов.

В каких городах и районах зафиксированы случаи:

  • Кременчуг — 104,
  • Полтава — 40,
  • Кременчугский район — 33,
  • Миргородский район с городом Миргород — 14
  • Горишние Плавни — 13
  • Кобеляцкий район — 12,
  • Зеньковский район — 10,
  • Полтавский район — 7,
  • Карловский район — 5,
  • Лубны — 4,
  • Лубенский, Чутовский и Глобинский районы — по 4,
  • Козельщинский район — 3,
  • Пирятинский и Оржицкий районы — по 2,
  • Машевский, Котелевский и Хорольский районы — по 1.

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Выздоровели от коронавирусной болезни уже 189 жителей области. Соответственно, количество тех, кто болеет, уменьшилась до 66 человек.

Напомним, по состоянию на утро 18 мая в Украине зафиксировано 18 616 случаев коронавируса, за сутки — 325.

Фото: Dreamstime

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