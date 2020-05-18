С начала карантина в Полтавской области зафиксировали 264 случая коронавируса, новых за сутки нет.
Об этом сообщил председатель ОГА Олег Синегубов.
В каких городах и районах зафиксированы случаи:
- Кременчуг — 104,
- Полтава — 40,
- Кременчугский район — 33,
- Миргородский район с городом Миргород — 14
- Горишние Плавни — 13
- Кобеляцкий район — 12,
- Зеньковский район — 10,
- Полтавский район — 7,
- Карловский район — 5,
- Лубны — 4,
- Лубенский, Чутовский и Глобинский районы — по 4,
- Козельщинский район — 3,
- Пирятинский и Оржицкий районы — по 2,
- Машевский, Котелевский и Хорольский районы — по 1.
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Выздоровели от коронавирусной болезни уже 189 жителей области. Соответственно, количество тех, кто болеет, уменьшилась до 66 человек.
Напомним, по состоянию на утро 18 мая в Украине зафиксировано 18 616 случаев коронавируса, за сутки — 325.