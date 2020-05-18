Коронавирус не повлиял: в Украине уменьшилась смертность

За три месяца 2020 года (январь-март) в Украине умерли 149 064 человека, а за соответствующий период 2019 – 159 264, то есть за год смертность снизилась на 10,2 тыс. Об этом свидетельствуют данные Госкомстата.

Ситуация с эпидемией коронавируса не могла повлиять на общую картину, поскольку первые летальные случаи фиксировались уже во второй половине марта.

В то же время за первый квартал численность населения уменьшилась на 71,8 тыс. и на 1 апреля составляет 41 830 600.

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Кроме того, за этот период ощутимо превышение числа умерших над числом живорожденных: на 100 умерших — 47 живорожденных.

Напомним, всеукраинская перепись населения, которая планировалась в 2021 году, скорее всего, не состоится. Это связано с выделением дополнительных средств на борьбу с коронавирусом.

Кстати, по данным Кабмина, в 2018 году средняя ожидаемая продолжительность жизни в Украине составляла 71,7 года, однако до 2024 года эта отметка увеличится до 75,4 года.

Источник: Держстат