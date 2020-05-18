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Факты / Украина

Минздрав решил спросить у народа, как Украине выходить из карантина

В Украине пройдет общественное обсуждение временных требований к противоэпидемическим мероприятиям во время II и III этапов выхода из карантина.

Такое распоряжение издал главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

Сейчас сформированы проекты временных рекомендаций по ВНО, учреждениям дошкольного образования, работе гостиниц, автотранспортным перевозкам и мероприятиям в учреждениях физической культуры и спорта, сообщает Министерство здравоохранения.

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Все желающие могут прислать свои предложения на электронную почту [email protected] до 18.00 19 мая.

Напомним, Кабинет министров Украины рассматривает возможность запуска общественного транспорта во время очередного этапа ослабления карантина в Украине.

Источник: Минздрав

Фото: Dreamstime

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