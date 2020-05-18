Пациентские организации просят Зеленского взять под контроль закупку лекарств для тяжелобольных

Пациентские организации обратились к президенту Владимира Зеленского с требованием уволить министра здравоохранения Максима Степанова и взять под личный контроль закупку лекарственных средств.

— Минздрав срывает закупку лекарств, вакцин и медицинских изделий для тяжелобольных украинцев за бюджетные средства 2020 года. Ежегодно закупки осуществляются за 38 различным направлениям на централизованном уровне. Министр здравоохранения Максим Степанов и его профильная заместитель Светлана Шаталова до сих пор не подписывают критически необходимые документы для старта закупок и скрывают реальную информацию об остатках препаратов для пациентов, — отмечается в сообщении.

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В фонде отметили, что по информации ГП Медицинские закупки Украиной через три месяца у больных с проблемами дыхания, онкологией, ВИЧ, начнут заканчиваться лекарства.

— Для старта закупок через ГП Медицинские закупки Украины Минздрав должен принять 8 документов, которые уже несколько месяцев блуждают по коридорам министерства, — отметили пациентские организации.

Эти документы необходимы лишь для старта закупок, а сами процедуры закупок длятся от двух до четырех месяцев, кроме того, еще нужно время на поставку, а иногда и на изготовление лекарств.

Напомним, 18 мая Черновицкая область получит дополнительные деньги для выплат медикам за лечение пациентов с коронавирусом.

Ранее в области возникли трудности с финансированием на выплату 300%-й надбавки.

Источник: Пацієнти України