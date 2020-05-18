PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Общество

Симптомы коронавируса: как выявить Сovid-19 и когда обращаться к врачам

Коронавирус в Украине пока не идет на спад. Симптомы Covid-19 могут проявляться через 2-14 дней после инфицирования.

Каждый день подтверждается от 300 до 500 новых случаев заболевания. Чтобы вовремя обнаружить вирус и обратиться за помощью к медикам, стоит знать симптомы коронавируса.

Читайте: Профилактика коронавируса: как защититься от Covid-19

Основные симптомы:

  • высокая температура (выше 38 градусов);
  • сухой кашель;
  • затрудненное дыхание.

Обычно они возникают через 2-14 дней после заражения.

Читайте: Коронавирус в Украине — статистика по областям

В зависимости от форм сложности течения болезни, можно выделить следующие симптомы:

Легкая форма:

  • невысокая температура (до 38 градусов);
  • кашель;
  • боль в горле;
  • заложенность носа;
  • боль в мышцах;
  • головная боль;
  • тошнота;
  • диарея.

Обычно в легкой форме симптомы коронавируса похожи на ОРВИ.

В средней форме с пневмонией легкой степени основными симптомами являются кашель и затрудненное дыхание.

При тяжелой форме пневмонии у пациента больного коронавирусом появляется:

  • высокая температура;
  • затрудненное дыхание;
  • дыхательная недостаточность;
  • вялость;
  • возможна потеря сознания и судороги.

Если у вас есть такие симптомы нужно звонить к семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры набирайте 103.

Симптомы коронавируса и куда обращаться

Читайте: Карантин в Украине — последние новости

Источник: Минздрав, ВОЗ

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка