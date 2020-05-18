Транспорт могут открыть с последующим ослаблением карантина — Шмыгаль

Общественный транспорт в Украине могут запустить во время очередного этапа ослабления карантина.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на традиционном ежедневном совещании властей страны по вопросам борьбы с коронавирусом.

— Люди выходят на работу, и им надо дать возможность добираться. Главное – помнить о безопасности, — сказал в свою очередь президент Украины Владимир Зеленский.

В восьми регионах Украине нельзя запускать транспорт, сообщил на совещании министр здравоохранения Максим Степанов. В частности, проводится мало тестирований.

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При этом глава Минздрава уверен, что одной недели может хватить, чтобы изменить эту ситуацию.

Как сообщалось, в Киеве наземный общественный транспорт заработает 22 мая, сообщил мэр города Виталий Кличко.