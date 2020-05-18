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Факты / Украина

Держать украинцев под замком не собираемся — Кулеба об открытии границ

Во время открытия границ Украина будет координировать свои действия с европейскими странами и учитывать ситуацию с пандемией Covid-19.

Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

— Мы абсолютно либерально настроенные в этом плане, но будем учитывать два фактора: первое — как открываются партнеры, и второе — реальную ситуацию с пандемией на территории Украины. Но никто украинцев держать под замком не собирается и идей таких нет.

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Напомним, ранее главный санитарный врач страны Виктор Ляшко сообщал, что открытие внутреннего авиасообщения и общественного транспорта рассматривается комплексно.

В частности, вопрос авиасообщения со странами Европы будет рассматриваться, когда у них откроется авиасообщение.

Источник: РБК-Украина

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