В Раду внесли законопроект, который усилит контроль парламента за работой правительства

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект №3499 Об интерпелляции, которым предлагается усилить контроль парламента за Кабмином.

Об этом заявил Дмитрий Разумков в эфире Свободы Слова на телеканале ICTV.

— Сама сущность парламента — это не только назначение Кабинета министров, но и контроль за его деятельностью. Однако, не всегда все соответствует законодательству. И законопроект уже зарегистрирован. На мой взгляд, он абсолютно необходим, чтобы привести в норму украинское законодательство, в соответствии с Конституцией и заложить действенные механизмы контроля, — сказал Разумков.

Председатель Верховной Рады отметил, что данный законопроект подписан более 70 народными депутатами от разных фракций и депутатских групп и имеет большую вероятность быть принятым.

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Один из авторов законопроекта, Ярослав Железняк рассказал, что документом предлагается усилить механизмы подотчетности отдельных министров и всего правительства парламентским комитетам и коалиции парламентариев.

Напомним, ранее мы писали, что в Программе деятельности Кабмина меры по преодолению коронавируса и поддержка населения определены как краткосрочные приоритеты.