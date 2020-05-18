С карантина в избирательную кампанию. Кто с кем и против кого будет играть на местных выборах

Пандемия пандемией, а местные выборы — по расписанию. В отличие от ряда европейских стран, украинская власть решила не переносить гонку. Из-за карантина на местах и ​​так идут бунты фермеров и предпринимателей.

Поэтому играть дальше с огнем опасно для рейтинга президентской партии, который уже и так просел. Поэтому 25 октября Украину ждет очередная избирательная битва. И она, похоже, будет ожесточенной, учитывая как в последнее время ведут себя руководители городов.

Местные руководители, приняв на себя главный удар по противодействию коронавируса, начали фактически саботировать решение центра.

Мэры решили не ждать, начав переговоры о создании единой партии мэров украинских городов.

Правда такая идея для украинской политики не нова, и не особо успешная. Последний раз городские головы объединялись на парламентских выборах 2019 года. В составе Оппозиционного блока тогда приняли участие около 70 руководителей городов, включая мэра Одессы Труханова и мэра Харькова Кернеса.

Переговоры о создании партии мэров продолжаются, что подтвердил в эксклюзивном комментарии Фактам тижня один из инициаторов такого объединения мэр Киева Виталий Кличко.

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Партию вроде планируют создавать на базе Удара — политсилы столичного мэра. Виталий Кличко хотел ее реанимировать еще на парламентских выборах, предлагая Саакашвили первое место в списке. Но тогда такой тандем не сложился.

Сейчас же в переговорах участвуют десятки городских голов, среди которых мэры Киева, Винницы и Днепра.

Специалисты также не исключают, что компанию Филатову с Кличко может составить бывший премьер Владимир Гройсман с прицелом на парламентские выборы.

Однако такой союз вряд ли понравится Банковой, которая до недавнего времени считала союзником мэра столицы. Но с приближением выборов уже активно ищет ему конкурентов. В Слуге народа даже конкурс объявили на того, кто может дать настоящий бой Кличку.

О своем желании занять кресло главы Киева также заявляют нардепы Александр Ткаченко, Александр Дубинский и скандально известный киевский ресторатор Николай Тищенко, который уже даже начал агитацию.

Как утверждают наши источники, определиться с кандидатом в мэры столицы в Слуге народа планируют в течение ближайшего месяца.

Пока же больше шансов на победу специалисты отдают действующему мэру. Хотя в то же время убеждены, что кресло градоначальника для него уже тесное.

Что же касается других крупных городов, то в Слуге народа ситуация еще тяжелее. Ведь своих рейтинговых кандидатов практически не имеют.

Впрочем, определяться со своими подходами и стратегиями партии начнут ближе к осени. А пока это только низкий старт, хотя и довольно агрессивный.

Факты ICTV ранее писали о том, кто бы стал мэром Киева, если бы выборы состоялись в апреле.