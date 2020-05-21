Антирекорд Covid-19. В Ровенской области не планируется ослабление карантина

В Ровенской области не планируется ослабление карантина из-за высокого уровня случаев коронавируса в регионе.

Об этом заявил председатель облгосадминистрации Виталий Коваль.

— Такое решение приняла сегодня областная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС в соответствии с эпидемиологической ситуацией в области. За прошедшие сутки в Ровенской области зафиксировали 66 случаев. Это антирекорд для области, — написал он в Facebook.

Вспышка коронавируса зафиксирована в Здолбуновском доме-интернате для престарелых и инвалидов.

Читайте: Карантин в Украине 21 мая: резкий рост случаев Covid-19 и рекорд ПЦР-тестирование

В учреждении подтверждено 12 случаев — шесть сотрудников и шесть подопечных. Интернат закрыт для посетителей.

— Если в течение последних семи дней на территории области будет зафиксировано не более 150 случаев заболеваемости населения коронавируса, областная комиссия ТЭБ и ЧС пересмотрит свое решение, — подчеркнул он.

Как писали Факты ICTV, за прошедшие сутки в Украине сделали 9 361 ПРЛ-тестов на выявление коронавируса, что является рекордом с самого начала их проведения.

Источник: Виталий Коваль