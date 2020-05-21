День вышиванки: история и традиции праздника

Вышиванка для украинцев — могущественный символ благополучия в семье, а праздник вышиванки символизирует национальное единство. В этот день украинцы одевают вышиванки, которые остаются не просто элементом одежды, а чем-то духовным и святым.

Как появился праздник

Идею акции Всемирный день вышиванки в 2006 году предложила студентка факультета истории, политологии и международных отношений Черновицкого национального университета имени Юрия Федьковича Леся Воронюк.

А толчком к реализации идеи и празднования стала вышиванка Игоря Житарюка, которую он регулярно надевал на пары, как и многие другие студенты. Леся предложила одногруппникам и студентам выбрать один день и всем вместе одеть вышиванки.

Сначала вышиванки одели несколько десятков студентов и несколько преподавателей факультета. И уже в течение следующих лет праздник вырос до всеукраинского уровня, к нему присоединилась украинская диаспора по всему миру, а также сторонники Украины.

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История вышиванки

Вышиванка является не только традиционной украинской одеждой, но и оберегом. Символы и цвета, которые используются при вышивке, обладают определенным смыслом.

Традиционно вышивали девушки, которые готовили себе приданное, собирая его в специальный сундук. Небогатая девушка могла похвастаться 30-40 рубашками, среднего достатка – 50-70, а богатые – 100.

Рубашку для младенца вышивала мама или бабушка, во время работы пели песни и молились. Считалось, что так вышиванка становится настоящим оберегом.

В ХІХ веке Иван Франко начал носить вышиванку с пиджаком, привлекая внимание необычным сочетанием и сделав его популярным.

В 1876 году Олена Пчилка издала альбом украинских вышиванок, после чего в Европе начался бум украинской вышивки, а в самой Украине начались первые научные изучения вышиванки.

На данный момент фрагменты украинской вышивки используют многие известные дизайнеры, среди которых Жан-Поль Готье, Джон Гальяно, Gucci, Valentino, Dolce&Gabbana.

Значение орнаментов

В украинской вышивке существует три вида орнаментов: геометрические, растительные и зооморфные.

Вышитые знаки огня традиционно считались мужскими — это решетка в виде ромба, знаки солнца с лучами и точками.

А вот прямые линии в виде знаков земли считались женскими. Также на таких вышиванках изображали знаки воды в виде спиралей, змеек и волн.

Маки вышивали на рубашке для защиты от зла, ведь этот цветок символизирует продолжение рода. Но также мак является цветком войны. И если в семье мужчина погибал во время боевых действий, жена вышивала сорочку с красными маками.

Калину можно было увидеть на вышиванках у замужних женщин. А все потому, что это символ материнства и бессмертия рода.

Сорочки с узором хмеля носили холостые хлопцы, ведь это символ буйства, любви и молодости.

А вот виноград на белой рубашке символизировал радость и благополучие семейной жизни.

География вышиванки

Рубашки на Полтавщине вышиваются главным образом белыми нитями, очень редко красными или серыми.

Техника вышивания Харьковской области имеет очень много общего с формами вышивки, которые установились в центральных областях Украины, но ей свойственны и совсем своеобразные полихромные рельефные орнаменты, создаваемые полукрестиком или крестиком.

Вышивки Полесья — простые и четкие по композиции. Ромбовидная линия геометрического узора повторяется несколько раз. Вышивка красной нитью по белому-серому фону льняной холстины — графически четкая.

Своеобразной вышивкой издавна славилась Волынь. Узоры геометрические, четкие и простые по композиции. Четкость ритма усиливается одноцветностью вышивок, выполненных красной нитью на бело-серой холстине.

Для Черниговской области характерны белые вышивки. Геометрический или растительный орнамент вышивается белыми нитями или же с вкрапливанием красного и черного. Выполняется очень мелкими стежками.

Вышивкам Киевщины свойственный растительно-геометрический орнамент со стилизованными гроздьями винограда, цветом хмеля или восьмилепестковыми розетками, ромбами, квадратами. Основные цвета вышивок Киевщины — белый, кораллово-красный, оттеняющий черный.

В южных областях Украины техника вышивки имеет много общего с устоявшимися правилами центральных районов, однако ей свойственны и полностью своеобразные полихромные орнаменты, выполняемые полукрестиком или крестиком.

Для подольских рубашек характерны красочность и разнообразие швов. Типичным является стежок “паучком”, которым обозначают вставки на рукава, клинья. В орнаментах подольских вышивок преобладает один цвет — черный с большим или более малым вкрапливанием красного, синего желтого или зеленого.

На юге Тернопольской области типичной является вышивка хлопковыми нитями с сгущенными стежками: отдельные элементы обводятся цветными нитями, что обеспечивает высокий рельеф и цветовой эффект.

Большое богатство техник вышивания характерно для Винницкой области: низь, крестик, вышивка росписью, настилка, верхошов, зерновой вывод, вырезание; разнообразные виды черных, белых и цветных стежков.

Характерной чертой этнографического района Карпат и Прикарпатья является большое количество отдельных частей региона со своим колоритом. Каждое село отличается от других своеобразием вышивки, богатством орнамента и неповторимостью цветов.

В народной вышивке Львовской области используются разнообразные типы узоров. В южных районах орнамент вышивок геометрический, белый фон не заполняется, что добавляет узорам прозрачность и легкость.

На Буковине кроме растительных и геометрических мотивов пользуются популярностью и изображения животных, вышитых гладью (белой), мелким крестиком, штаповкой, крученным швом. Вышивальный материал — бисер, шелк, шерсть, серебряные и золотые нити, металлические блестки.

Гуцульские вышивки характеризуются разнообразностью геометрических и растительных узоров, богатством соединений цветов, главным образом красного с желтым и зеленым, причем доминирует красный цвет.

Для вышивок Закарпатья характерным является мотив зигзаг в разных техниках выполнения. Цветовая гама вышивок достаточно широкая: красный сообщается с черным, применяются как белый, так и многокрасочный орнаменты.

К слову, ранее Факты ICTV рассказывали, что означают узоры и цвета на рубашках и как правильно выбирать вышиванку.