Дети пойдут в садики: как уберечь пожилых членов семьи от коронавируса

Эпидемиолог Андрей Александрин рассказал, как правильно организовать быт в семьях, где люди из группы риска из-за коронавируса живут вместе с маленькими детьми или регулярно видятся с ними.

— Есть три меры, которые действительно будут успешными. Это социальное дистанцирование, гигиена рук и проветривание помещения, — сказал Александрин.

Эпидемиолог добавил, что риск заражения взрослых от детей уменьшается от степени соблюдения противоэпидемических мер.

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— Эксперты Всемирной организации здравоохранения определили, что в Китае не было массового заражения взрослых от детей. Но если взять Италию и Испанию, или Украину, где живут большими семьями под одной крышей, инфицирования, наверное, избежать невозможно. А кто у нас чаще всего закрывает форточки – бабушки, — сказал он.

Напомним, детский врач Евгений Комаровский рассказал, что во время выхода людей в офис после карантина нужно соблюдать ряд правил.