PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Общество

Дистанция, перчатки и маски: как будет работать киевское метро после открытия

В метро Киева рассказали, как оно будет функционировать после возобновления работы 25 мая, а также, каким правилам должны следовать пассажиры.

Об этом рассказала советник начальника КП Киевский метрополитен Наталья Макогон.

— Пассажиры должны будут строго соблюдать дистанцию в полтора метра, носить защитные маски и перчатки, соблюдать все меры предосторожности. На станциях, перронах и возле касс мы уже нанесли специальную разметку, чтобы люди держались друг от друга на безопасном расстоянии, — рассказала Макогон.

Читайте: Жетоном не получится: как оплатить проезд в метро Киева после открытия

Она добавила, что сотрудники будут заниматься информированием всеми доступными способами.

— Мы готовы возобновить работу метрополитена и принимать пассажиров. Надеемся также на мощную поддержку полиции в вопросе соблюдения пассажирами масочного режима, — отметила Наталья Макогон.

Ранее Факты ICTV писали, что в рамках адаптивного карантина метро в Украине откроют уже в понедельник, 25 мая.

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка