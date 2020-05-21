С 23 мая в Киеве в обычном режиме начнет работать наземный общественный транспорт. А с 25 мая — метрополитен.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции.

— Относительно следующего этапа послаблений. С соблюдением всех норм и регламентов в Киеве с 23 мая в обычном режиме начнет работать наземный общественный транспорт (автобус, трамвай, троллейбус).

Также начнут работу магазины площадью до 1000 м².

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Откроются спортивные и детские площадки в парках, скверах, на придомовых территориях.

С 25 мая в столице возобновят работу метрополитена. Также откроются промышленные рынки и сельскохозяйственные ярмарки.

Напомним, правительство продлило карантин до 22 июня. Все, что нужно знать о карантине в Украине, читайте на сайте Факты ICTV.