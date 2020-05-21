Киевляне задолжали 255 млн грн за поставку газа

Жители Киева задолжали 255 млн грн КиевГазЕнерджи за поставку газа.

Об этом заявила руководитель управления по работе с абонентами АО Киевгаз Людмила Гребещук.

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За газоснабжение не рассчитались около 625 тыс. потребителей.

— Снижение уровня оплаты услуг может негативно повлиять на работу предприятия, так как эти средства направляются на оплату зарплат аварийным бригадам, ремонт и замену участков газопровода, устранение и локализацию аварийных ситуаций, — сообщила Людмила Гребещук.

Уровень оплаты за распределение газа в Киеве в апреле 2020 года снизился. Потребители рассчитались за услуги Киевгаза только на 75%.

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Ранее Факты ICTV писали, что в Киеве потребители задолжали почти 6 млрд грн за коммунальные услуги.