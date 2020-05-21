Не держались на ногах: в Ровно по улице гуляли пьяные дети

В Ровно шесть подростков напились на дне рождении и вышли на улицу.
В полицию поступило несколько звонков от очевидцев о нетрезвом состоянии детей.
— Четыре девочки и двое парней в возрасте от 13 до 17 лет отмечали день рождения кого-то из них. После этого им стало плохо. Полиция получила 5 звонков от неравнодушных жителей Ровно, которые увидели нетрезвых детей, — отметила пресс-секретарь полиции Ровенской области Мария Юстицкая.
Так, одну девочку скорая помощь забрала в больницу, но вечером после оказания медпомощи ее уже отпустили.
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Полиция еще устанавливает все обстоятельства, а на родителей составят админпротоколы.
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Источник: Ровно вечернее