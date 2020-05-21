Не держались на ногах: в Ровно по улице гуляли пьяные дети

В Ровно шесть подростков напились на дне рождении и вышли на улицу.

В полицию поступило несколько звонков от очевидцев о нетрезвом состоянии детей.

— Четыре девочки и двое парней в возрасте от 13 до 17 лет отмечали день рождения кого-то из них. После этого им стало плохо. Полиция получила 5 звонков от неравнодушных жителей Ровно, которые увидели нетрезвых детей, — отметила пресс-секретарь полиции Ровенской области Мария Юстицкая.

Так, одну девочку скорая помощь забрала в больницу, но вечером после оказания медпомощи ее уже отпустили.

Читайте: Спасатели вытащили 10-летнего ребенка, который застрял под плитой

Полиция еще устанавливает все обстоятельства, а на родителей составят админпротоколы.

Недавно в Хмельницкой области девочка свела счеты с жизнью после ссоры с матерью, бросившись со склона в глубокую реку.

Источник: Ровно вечернее