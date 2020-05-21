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Факты / Украина

Стоят мосты и проспекты: Киев сковали 7-балльные пробки (ОНЛАЙН-КАРТА)

В Киеве в четверг, 21 мая, образовались 7-бальные пробки. Стоят дороги, которые ведут из спальных районов, а также подъезды к центру столицы.

Из-за ремонта дороги стоит проспект Леся Курбаса. Движение затрудненное на улицах Борщаговская, Вадима Гетьмана, на проспектах Воздухофлотский, Победы та Тараса Шевченко.

Традиционно сильные тянучки на улицах Жилянская и Саксаганского.

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Также стоит улицы Набережно-Хрещатицкая, Набережно-Рыбальская и Набережно-Луговая.

На Левом берегу Киева стоят Днепровская набережная и Дарницкое шоссе, а также сильные пробки наблюдаются на проспекте Николая Бажана.

На Южном мостe также не получится проскочить с ветерком, там наблюдается небольшая тянучка.

Пробки в Киеве 21 мая достигли 7 баллов (ОНЛАЙН-КАРТА)

Напомним, после ослабления карантина в Киеве с 12 мая было увеличено количество маршрутов наземного общественного транспорта.

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