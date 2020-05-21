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Телеведущий ICTV стал победителем премии имени Георгия Гонгадзе в 2020

Телеведущий ICTV Павел Казарин получил Премию имени Георгия Гонгадзе 2020 года.

В финале премии Казарин обошел основателя Телебачення Торонто Романа Винтонива и основателя проекта Ukrainer Богдана Логвиненко.

Победитель Премии имени Георгия Гонгадзе получит 100 тыс. грн.

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— Когда появился интернет, все думали, что это будет общение всех со всеми, что цензуры не будет.

Но мы оказались в ситуации, когда фрики могут объединяться, когда каждый оказывается в собственной теплой информационной ванной.

Мы живем в пространстве конкуренции контента, когда измена продается лучше, чем победа. Побеждать в большинстве — легкое дело, а побеждать в меньшинстве — это, возможно, и есть дело, которому можно посвятить жизнь, — сказал Казарин при получении награды.

Напомним, звезды StarLightMedia аплодисментами поблагодарили медиков, пожарных и полицейских.

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