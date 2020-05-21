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Факты / Украина / Политика

В МИД прокомментировали заявление РФ о русофобии и нацизме в Украине

В Министерстве иностранных дел Украины прокомментировали заявления МИД России о годовщине президентства Владимира Зеленского, назвав его попыткой раскола украинского общества и примером дезинформации.

— Заявление МИД РФ относительно годовщины президентства Владимира Зеленского является очередной попыткой России вмешаться во внутренние дела Украины, навязать искаженные интерпретации реальности, расколоть украинское общество и отвлечь внимание от вопроса собственной международно-правовой ответственности за агрессию против Украины, — отметили в ведомстве.

В МИД отметили, что язык вражды комментария МИД РФ не содержит даже намека на конструктив и ставит под сомнение настроенность российской стороны к дипломатическому урегулированию, хотя в министерстве напомнили, что Украина пытается урегулировать конфликт на Донбассе дипломатическим путем.

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— Ожидаем смену Россией пропагандистской риторики и перехода к конструктивному взаимодействию с целью деоккупации отдельных районов Донецкой и Луганской областей и Крыма, — подытожили в МИД.

Накануне МИД России обнародовал комментарий к годовщине президентства Владимира Зеленского, где отметил, что в Украине продолжается русофобия и культивируется нацизм.

Источник: МИД

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