День вышиванки 2020: Владимир и Елена Зеленские сделали подарок президентам

К Всемирному дню вышиванки президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская отправили в подарок лидерам стран мира традиционные украинские вышитые сорочки.

Символические подарки, которые несут в себе часть украинской истории и культуры, получили президенты и первые леди США, Франции, Канады, Польши, Турции и других стран.

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— 21 мая Украина отмечает День вышиванки — праздник, призванный беречь и уважать древние традиции нашего народа. Вышиванка — самобытный код нашего этноса с зашифрованными в оригинальных орнаментах оберегами и символами. С искренним сердцем хотим поделиться с вами частичкой украинской истории и аутентичности, — написали Владимир и Елена Зеленская в сопроводительном письме.

Недавно Факты ICTV рассказывали, что означают узоры и цвета на рубашках и как правильно выбирать вышиванку.