С 18 мая правительство вновь контролирует цены на отдельные продукты питания, средства индивидуальной защиты и лекарства. Это решение приняли, чтобы оградить население от резкого подорожания самых необходимых товаров. Но эксперты сомневаются в эффективности таких мер, а торговые сети надеются, что это скоро закончится. Но что от такого контроля нам, потребителям?

Такое редко где можно встретить. Этого нет ни в Польше, ни в Германии, ни даже в России. А в Украине есть. Это – молоко с жирностью 2,6%. Не 2,5%, как в Польше, Германии и даже России, а именно 2,6%. Этот уникальный продукт – привет из времен, когда в Украине действовало государственное регулирование цен на продукты питания, которое, в частности, распространялось на молоко жирностью 2,5% (но не 2,6%). И эти времена вернулись.

Читайте: Как ходить в магазин за продуктами во время карантина: 10 правил от Комаровского

Государственное регулирование цен на социально значимые продукты питания, кажется, было с нами всегда. Оно перекочевало из советского законодательства, менялось, усовершенствовалось и все ради того, чтобы не дать продавцам нажиться на самом необходимом. Но когда в 2017 году его наконец-то отменили как бесполезное и морально устаревшее, оказалось, что никто на хлебе и муке наживаться и не собирался.

Как показывает Инфляционный барометр, который отслеживает изменения розничной цены на социально значимые продукты питания, после отмены госрегулирования их стоимость, в основном, менялась согласно сезонности и общим инфляционным трендам. Например, пока государство еще следило за ценами, килограмм макарон украинского производства стоил 30 грн. Сейчас он стоит 35 грн.























Как Украина регулирует цены на продукты и что подорожает в ближайшее время / 6 фотографий

Но вдруг случился коронавирус. Огромные очереди в магазинах в первые дни карантина, гречка – еще один соцтовар – из-за ажиотажного спроса подорожала едва ли не вдвое, за ней потянулись и другие продукты. И тут правительство вспомнило о старом-добром ценовом регулировании.

Решение о его возобновлении на время карантина приняли еще в апреле, но в силу оно вступило только 18 мая. Постановление касается гречки, сахара, муки, макарон отечественного производства, молока жирностью 2,5%, хлеба, яиц, куриных тушек, негазированной воды и сливочного масла жирностью 72,5%. А также длинного перечня антисептиков, дезинфекторов и лекарств.

Теперь, когда продавцы захотят поднять розничную цену на эти товары на 5–9%, они должны это намерение задекларировать не меньше чем за три дня до подорожания. Если на 10-15%, то за две недели. А если на 15% и больше, то за месяц. Информация подается в электронном виде в Госпродпотребслужбу. Посмотреть, кто и на что планирует поднять цену, можно в Реестре розничных цен.

Вот, например, медицинская марля в Аптеке 98 в Черновцах скоро подорожает до 8,50 грн с 7,75 грн. А тушка бройлера в киевском супермаркете Novus будет стоить не 47,9 грн, а 51,99 за кг. Кто о планах поднять цены не сообщит – может быть оштрафован на 170 грн.

— Решение Кабинета министров направлено на обеспечение стабильности розничного рынка в Украине и на исключение необоснованного завышения цен. Это даст потребителю уверенность в защите государством его интересов, — считает директор департамента закупок сети супермаркетов VARUS Александра Булгаков.

Собственно ради этой уверенности кашу и заваривали, уверен экс-министр экономики и президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов:

— Это ответ на политический запрос. Прозвучит цинично, но это решение из категории “нужно что-то сделать”. Что сделать? Регулировать цены, чтобы все успокоились. Как регулировать? На самом деле никак, потому что это не регулирование, а декларирование.

По словам Милованова, краткосрочное ограничение роста цен, как, например, и запрет на снятие депозитов на несколько дней, в шоковых ситуациях имеет смысл, чтобы избежать спекулятивного подорожания. Но если только делать это точечно и очень быстро. В случае с нынешним предупреждением о подорожании — ни о своевременности, ни об эффективности речь не идет, считает экс-министр.

— Я думаю, это решение скоро отменят. Потому что, во-первых, сама идея декларировать, но не регулировать – абсурдная. А, во-вторых, как мы видим, не очень-то это регулирование и нужно, потому что с полок супермаркетов ничего не пропало, — отметил Милованов в эксклюзивном комментарии Фактам ICTV.

Отмены регулирования-декларирования очень ждут в торговых сетях. Ведь из-за необходимости передавать информацию о подорожании в госорганы у них существенно прибавилось работы.

— Это дополнительная статистическая работа с неопределенной целью. Так же, как и для и других игроков рынка, для нас это просто дополнительная работа с вовлечением трех департаментов и руководства компании. Этот рабочий и временной ресурс мог бы быть направлен на инициативы для наших клиентов, — говорит коммерческий директор METRO Cash&Carry Украина Елена Вдовиченко.

На благосостояние клиентов же возобновление государственного контроля за ценами не повлияло никак (разве что заголовки в стиле “правительство будет контролировать цены на гречку” подняли кому-то настроение). То, что могло резко подорожать, как, например, маски, уже подорожало. Да и если бы такое декларирование ввели в марте, то мы бы просто заранее узнали, что они подорожают. А вот в будущем из-за такого госрегулирования отдельные товары могут с полок пропасть, предупреждают в сети Ашан. Потому что повышать цены, не предупредив, супермаркеты не могут. А поставщики – запросто, на них необходимость декларирования не распространяется.

— В случае повышения цен поставщиками и невозможности своевременно отреагировать на такое повышение ритейлом поставщики могут перестать поставлять товары, а конечный потребитель в итоге не сможет купить такой товар, — говорят в Ашане.

В будущем, если правительство хочет избежать резких скачков цен на продовольствие или медицинские средства, экс-министр Милованов советует больше работать с запасами. Наблюдать за объемами экспорта чувствительных товаров и, если возникнет необходимость, вводить временные квоты или лицензирование поставок. А вот ценовое регулирование в долгосрочной перспективе смысла не имеет. Ведь всегда можно делать и продавать молоко с жирностью 2,6%. И вместо 72,5%-го сливочного масла – 73%-е. Такое у нас, кстати, тоже есть.

Журналист Викна-новини Яна Брензей