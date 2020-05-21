21 мая европейские партнеры передали украинским медикам партию средств для борьбы с коронавирусом.
Их распределят среди 936 территориальных общин страны, сообщает пресс-служба МИД Украины.
— Передали защитные перчатки, маски, очки, бесконтактные термометры, респираторы и дезинфицирующие средства, — уточнили в МИД.
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Помощь украинским медицинским работникам предоставили в рамках программы поддержки реформы децентрализации ULEAD с Европой, добавили в пресс-службе.
Напомним, ранее мы писали об условиях предоставления финансовой помощи Украине от ЕС. Западные партнеры готовы помогать стране, но у них есть требования — открытие рынка земли и необратимость процесса национализации ПриватБанка.