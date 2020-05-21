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Факты / Украина / Общество

Из США эвакуировали 266 украинцев специальным рейсом

Из США вернулись 266 украинцев специальным рейсом Нью-Йорк — Киев.

Граждане Украины были эвакуированы самолетом из Америки из-за распространения коронавируса в мире.

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— 20 мая из США в Украину специальным коммерческим рейсом МАУ возвращаются еще 266 пассажиров. Самолет, который отправился в направлении Нью-Йорк — Киев, стал уже седьмым спецрейсом, который возвращает людей из США в Украину в период карантина, — сообщило посольство Украины в США.

Также отмечается, что все эвакуированные украинцы пройдут самоизоляцию с помощью специального мобильного приложения Дій вдома.

  • Из США эвакуировали 266 украинцев специальным рейсом
  • Из США эвакуировали 266 украинцев специальным рейсом
  • Из США эвакуировали 266 украинцев специальным рейсом
  • Из США эвакуировали 266 украинцев специальным рейсом
  • Из США эвакуировали 266 украинцев специальным рейсом
  • Из США эвакуировали 266 украинцев специальным рейсом
  • Из США эвакуировали 266 украинцев специальным рейсом
  • Из США эвакуировали 266 украинцев специальным рейсом
Из США эвакуировали 266 украинцев специальным рейсом / 4 фотографии

Ранее Факты ICTV сообщали, что 287 украинцев вернулись специальными рейсами из Амстердама и Афин. В обязательном порядке пограничники провели температурный скрининг каждого пассажира.

Источник: Посольство Украины в США

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