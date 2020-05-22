С конца 2019 года единственным законным документом сертификации автомобиля с ГБО является Сертификат соответствия. Акты технической экспертизы, или как их еще называют “Форма №5”, уже недействительны. При этом из автомобилей, приезжающих на сертификацию с этим актом, почти каждый второй не выдерживает проверки из-за многочисленных нарушений установки газобаллонного оборудования.

Сертификат соответствия выдается в 500 лабораториях по всей Украине. Чтобы получить такой сертификат, автомобиль должен пройти тщательную индивидуальную проверку и испытания. Именно в этом и есть отличие Сертификата от Акта технической экспертизы.

Водители и установщики газобаллонного оборудования рассказывают, что раньше как таковой проверки не проводилось, водитель просто получал бумажку, где было зафиксировано, что автомобиль пригоден к использованию.

— Среди многочисленных нарушений и неисправностей самая опасная — установление старого просроченного ГБО под видом нового. До конца прошлого года отечественный авторынок был просто заполнен таким оборудованием, ввезенным из-за границы, — рассказывают эксперты по сертификации.

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Бланки актов технической экспертизы установщикам продавали в Украинской газомоторной ассоциации, об этом рассказывают сами установщики. Руководитель УГА Степан Ашрафьян это отрицает, но добавляет, что у них несколько сотен членов ассоциации, и за всеми проследить невозможно.











Акты техэкспертизы на автомобили с ГБО выдавали без какой-либо проверки — СМИ / 3 фотографии

Противники новых правил сертификации привлекли к борьбе и некоторых народных депутатов. Однако эксперты уверены, что их просто использовали, предоставив заведомо ложную информацию. А на самом деле это сопротивление под видом борьбы с коррупцией является ничем иным как попыткой вернуть старые схемы, когда продавцы Актов технической экспертизы фактически торговали бумажками, выпуская на наши дороги потенциальные взрывчатки.

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Источник: Надзвичайні новини