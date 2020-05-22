Национальный банк Украины резко повысил официальный курс доллара к гривне.

На 22 мая НБУ установил курс 26,75 грн/1$. По сравнению с предыдущим банковским днем иностранная валюта подорожала на 18 копеек.

Рост цены демонстрирует также евро. НБУ установил курс на 22 мая 29,46 грн/1€.

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Курс валют в Украине от НБУ на 21.05:

$1 — 26,75 грн;

€1 — 29,46 грн;

1 польский злотый — 6,5061грн;

10 российских рублей — 3,77 грн.

Напомним, курс доллара на 21 мая был установлен на уровне 26,58 грн/$1.