Национальный банк Украины резко повысил официальный курс доллара к гривне.
На 22 мая НБУ установил курс 26,75 грн/1$. По сравнению с предыдущим банковским днем иностранная валюта подорожала на 18 копеек.
Рост цены демонстрирует также евро. НБУ установил курс на 22 мая 29,46 грн/1€.
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Курс валют в Украине от НБУ на 21.05:
- $1 — 26,75 грн;
- €1 — 29,46 грн;
- 1 польский злотый — 6,5061грн;
- 10 российских рублей — 3,77 грн.
Напомним, курс доллара на 21 мая был установлен на уровне 26,58 грн/$1.