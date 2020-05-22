В пятницу, 22 мая, в Киеве прогнозируют сильные порывы ветра от 15 до 24 м/с (І уровень опасности, желтый).

Во время сильного ветра необходимо придерживаться основных рекомендаций.

Так, необходимо плотно закрывать окна домов и убрать все предметы с балконов.

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На улице специалисты рекомендуют избегать рекламных щитов, линий электропередачи и деревьев.

Жителям Киева необходимо находиться в безопасном месте или, в случае сильного ветра, укрыться в ближайшем помещении.

Ранее Факты ICTV писали, какой будет погода в Украине на выходные, 23-24 мая.