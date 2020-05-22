В пятницу, 22 мая, в Киеве образовались 6-балльные пробки.
Движение по центральным улицам города затруднено. На правом берегу Киева пробки образовались возле станций метро Университет и Политехнический институт.
С самого утра движение затруднено на Северном мосту. Также транспорт стоит в Днепровском районе на Русановке.
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На проспекте Победы и Шулявке также наблюдаются пробки.
Стоят и Севастопольская площадь, и Большая окружная дорога.
К слову, в Киеве вечером 21 мая образовались 8-балльные пробки.