В пятницу, 22 мая, в Киеве образовались 6-балльные пробки.

Движение по центральным улицам города затруднено. На правом берегу Киева пробки образовались возле станций метро Университет и Политехнический институт.

С самого утра движение затруднено на Северном мосту. Также транспорт стоит в Днепровском районе на Русановке.

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На проспекте Победы и Шулявке также наблюдаются пробки.

Стоят и Севастопольская площадь, и Большая окружная дорога.

К слову, в Киеве вечером 21 мая образовались 8-балльные пробки.