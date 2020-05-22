Центр общественного здоровья разрешил ослабить карантин еще в трех областях — Днепропетровской, Николаевской и Хмельницкой.

Однако, согласно обновленным данным, не готовыми остаются Киев, Волынская, Донецкая, Закарпатская, Киевская, Луганская, Полтавская, Ровенская и Черновицкая области.

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К слову, чтобы получить разрешение на переход ко второму этапу ослабления карантина нужно соответствовать трем критериям:

количество новых случаев Covid-19 за последние семь дней на 100 тыс. населения составляет менее 12 на 100 тыс. населения;

загруженность коек в больницах с пациентами с Covid-19 составляет менее 50%;

среднее количество тестирований в течение последних семи дней составляет более 12 на 100 тыс. населения.

Напомним, ранее Факты ICTV писали, что карантин во Львовской области продлили до 29 мая из-за высокого количества больных.

Источник: ЦОС