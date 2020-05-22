Погода 22 мая в Украине будет прохладной, но почти без осадков.

На востоке осадков не прогнозируется, температура ночью до +2°, днем до +16°.

На юге переменная облачность. Ночью температура до +5°, днем до +18°.

Жители западных регионов осадков не увидят. Температура ночью до 0°, днем до +16°.

На севере стоит местами ждать дождей. Температура ночью до +3°, днем до +12°.

В центре без осадков, температура ночью до +4°, днем до +14°.

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В Киеве синоптики осадков не прогнозируют, днем температура воздуха прогреется до +11°, вечером термометры покажут до +10°.

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