Анатолий Матвиенко - биография и подробности жизни политика

Умер Анатолий Матвиенко — украинский политик, народный депутат четырех созывов. Ему было 67 лет.

Факты ICTV решили собрать основные факты о жизни и политической деятельности нардепа.

Биография Анатолия Матвиенко

Он родился 22 марта 1953 в селе Бершадь, что на Винниччине. Вырос в семье рабочих. Остались жена Ольга Васильевна (1953 г.р., доцент Киевского лингвистического университета) и двое сыновей — Виктор и Павел.

В 1975 году Анатолий Матвиенко окончил факультет механизации сельского хозяйства Львовского сельскохозяйственного института по специальности инженер-механик.

Карьера

В 1989-1991 годах был членом ЦК КПУ и первым секретарем ЦК ЛКСМУ.

В 1993-1996 годах был главой Политсовета партии Трудовой конгресс Украины. В 1990 году был избран народным депутатом I созыва по Бершадскому округу №30. В 1991 году возглавил Фонд международного молодежного сотрудничества. Также с 1990 года до 1996 был президентом Украинского центра экономических и политических исследований.

С 1996 по 1998 год Анатолий Матвиенко возглавлял Винницкую областную государственную администрацию. В 1995-1996 годах был заместителем главы объединения Новая Украина.

С 1994 по 1996 год он был главой Фонда развития искусств Украины. В том же году баллотировался в Верховную Раду II созыва.

С 1996 до 1999 года был главой Народно-демократической партии. В 1998 году был избран народным депутатом III созыва от НДП по округу №17 (Винницкая область).

В декабре 1999 года создал и возглавил Украинскую народную партию Собор.

В 2004 году во время президентских выборов руководил Харьковским региональным избирательным штабом Виктора Ющенко. С 2002 по 2005 года был народным депутатом IV созыва от Блока Юлии Тимошенко, с 2001 года был заместителем председателя БЮТ.

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В 2006-2007 годах — народный депутат V созыва от блока Наша Украина, член Украинской республиканской партии Собор.

С 2005 по 2006 года занимал должность заместителя главы Секретариата президента. В 2005 году возглавлял Совет Министров АР Крым.

В 2007 году был избран народным депутатом VI созыва от блока Наша Украина — Народная Самооборона как председатель УРП Собор.

В 2012 году баллотировался в Верховную Раду по 17 округу (Винницкая область) как самовыдвиженец и член партии Украинская платформа Собор, но снял свою кандидатуру в пользу Григория Заболотного.

Общественная деятельность

С 1999 года Анатолий Матвиенко был президентом Института открытой политики (негосударственной исследовательской организации, поставившей целью утверждать идеалы открытой, ответственной перед избирателями политики). В 2000 году основал благотворительный фонд Украина Инкогнита.

Ранее Факты ICTV сообщали, что сегодня, 22 мая, умер экс-нардеп Анатолий Матвиенко. Что стало причиной смерти не сообщается.