Украинцы должны получить план поддержки и вакцину: Гройсман о второй волне Covid-19

Украина должна встретить вторую волну Сovid-19, которую мир ожидает осенью, с четким планом поддержки людей и бизнеса, а также среди первых стран, которые будут иметь вакцину против болезни.

Об этом в эфире ток-шоу Говорит Большой Львов на телеканале NTA сказал премьер-министр Украины (2016-2019) Владимир Гройсман.

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По его словам, на момент августа 2019 года — в период смены правительств — Украина имела неплохие экономические позиции, которые вполне реально отображались на благосостоянии рядовых украинцев. К примеру, минимальная зарплата за три года — с 2016 до 2019 года — выросла втрое с $50 до $150. И этот показатель можно было бы увеличивать. Но политика двух последующих правительств в последние месяцы уничтожила тот экономический потенциал, который был накоплен в течение последних трех лет.

В то же время Владимир Гройсман уверен, что сегодня не надо говорить о прошлом. Время говорить о том, что будет завтра и послезавтра.

— Надо думать о том, что будет завтра. Нам нужен четкий план. Его надо положить на стол. Половину этого плана я предложил. Надо готовиться ко второй волне Сovid-19. Надо думать над тем, чтобы Украина имела доступ к вакцине, надо защитить врачей. Надо подумать о тех, кто работает и кто потерял работу. Надо поддержать бизнес, думать о социальной поддержке, — сказал экс-премьер-минист.

Как отметил Владимир Гройсман, если не думать сегодня о социальных проблемах, завтра будем иметь большие испытания.

— У каждого есть политические взгляды, но каждый имеет право на достойную жизнь. Власть должна показать перспективы на будущее, — отметил он.

Ранее бывший премьер-министр Украины Владимир Гройсман предложил принять программу гибкой отсрочки налоговых платежей.