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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Украинцы смогут открывать банковские счета онлайн – Минцифры

В ближайшее время украинцы смогут открывать банковские счета онлайн.

Это можно будет сделать с помощью удаленной идентификации клиентов.

— Человек может верифицировать себя в режиме видеотрансляции или с использованием системы BankID НБУ, накладывая е-подпись на копию идентификационного документа, — говорится в сообщении Минцифры.

Читайте: Как подписать документ электронной подписью через приложение Дія

Для более простых деловых отношений можно идентифицироваться с помощью:

  • системы BankID НБУ;
  • наложения электронной подписи на копию документа;
  • осуществления первого платежа на символическую сумму на определенный счет банка;
  • считывания данных с бесконтактного электронного носителя, имплантированного в ID-карту или биометрию;
  • идентификации данных из бюро кредитных историй.

Напоминаем, ранее мы писали, что войти в государственных структуры можно с помощью цифрового документа в приложении Дія.

Источник: Министерство цифровой трансформации

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