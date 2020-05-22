В ближайшее время украинцы смогут открывать банковские счета онлайн.

Это можно будет сделать с помощью удаленной идентификации клиентов.

— Человек может верифицировать себя в режиме видеотрансляции или с использованием системы BankID НБУ, накладывая е-подпись на копию идентификационного документа, — говорится в сообщении Минцифры.

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Для более простых деловых отношений можно идентифицироваться с помощью:

системы BankID НБУ;

наложения электронной подписи на копию документа;

осуществления первого платежа на символическую сумму на определенный счет банка;

считывания данных с бесконтактного электронного носителя, имплантированного в ID-карту или биометрию;

идентификации данных из бюро кредитных историй.

Напоминаем, ранее мы писали, что войти в государственных структуры можно с помощью цифрового документа в приложении Дія.