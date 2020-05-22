В ближайшее время украинцы смогут открывать банковские счета онлайн.
Это можно будет сделать с помощью удаленной идентификации клиентов.
— Человек может верифицировать себя в режиме видеотрансляции или с использованием системы BankID НБУ, накладывая е-подпись на копию идентификационного документа, — говорится в сообщении Минцифры.
Читайте: Как подписать документ электронной подписью через приложение Дія
Для более простых деловых отношений можно идентифицироваться с помощью:
- системы BankID НБУ;
- наложения электронной подписи на копию документа;
- осуществления первого платежа на символическую сумму на определенный счет банка;
- считывания данных с бесконтактного электронного носителя, имплантированного в ID-карту или биометрию;
- идентификации данных из бюро кредитных историй.
Напоминаем, ранее мы писали, что войти в государственных структуры можно с помощью цифрового документа в приложении Дія.