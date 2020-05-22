Специальный рейс МАУ 21 мая отправился во Францию, чтобы эвакуировать 170 украинцев, которые из-за пандемии не смогли попасть домой. Это уже 18-й спецрейс из Франции.
Самолет отправился из парижского аэропорта 21 мая.
В общем из Франции за время карантина спецрейсами SkyUp Airlines и Fly UIA из Франции в Украину вернулись 4 194 украинца.
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Ранее Факты ICTV сообщали, что 287 украинцев вернулись специальными рейсами из Амстердама и Афин. В обязательном порядке пограничники провели температурный скрининг каждого пассажира.
Источник: Посольство Украины во Франции