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Факты / Украина / Политика

Из Франции эвакуировали еще 170 украинцев

Специальный рейс МАУ 21 мая отправился во Францию, чтобы эвакуировать 170 украинцев, которые из-за пандемии не смогли попасть домой. Это уже 18-й спецрейс из Франции.

Самолет отправился из парижского аэропорта 21 мая.

В общем из Франции за время карантина спецрейсами SkyUp Airlines и Fly UIA из Франции в Украину вернулись 4 194 украинца.

Читайте: Из США эвакуировали 266 украинцев специальным рейсом

Ранее Факты ICTV сообщали, что 287 украинцев вернулись специальными рейсами из Амстердама и Афин. В обязательном порядке пограничники провели температурный скрининг каждого пассажира.

Источник: Посольство Украины во Франции

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