В Киеве с 12.00 субботы, 23 мая, откроются торговые заведения до 1 тыс кв м. Об этом на брифинге сообщили столичные власти.

В том числе начнут работать те торговые точки, которые находятся в зданиях и имеют отдельные входы.

Также в КГГА анонсировали старт работы метро в обычном режиме с 25 мая.

Кроме того, с понедельника заработают все рынки и ярмарки.

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— Также 25 мая будут доступны для использования спортивные и детские площадки в парках, скверах и на придомовых территориях, — заявил заместитель главы КГГА Петр Пантелеев.

Как сообщалось, наземный общественный транспорт в Киеве возобновит свою работу в обычном режиме уже сегодня, 23 мая, в 12.00.