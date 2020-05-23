Ежегодно 23 мая в Украине отмечают День морской пехоты. Его начали праздновать с 2014 года. Но в период с 2014 по 2017 год днем ​​празднования было 16 ноября.

Эту дату решили изменить из-за того, что именно 23 мая 1918 года гетман Украинского государства Павел Скоропадский приказал начать формирование бригады морской пехоты в составе трех полков.

А уже значительно позже, в 1992 году, первые подразделения морской пехоты приняли присягу на верность украинскому народу.

Читайте: Календарь государственных праздников на 2020 год

В день морской пехоты стоит поздравить всех военнослужащих Военно-морских сил ВСУ. Ведь именно они защищают территории базирования ВМС, островов, портов, аэродромов и других важных объектов.

По случаю праздника Факты ICTV также подготовили поздравления в картинках с Днем морской пехоты Украины.

Напомним, кроме официальных государственных праздников, в Украине есть ряд неофициальных дат, которые важны для представителей тех или иных профессий. Чтобы вы не забывали поздравить своих родных или знакомых, Факты ICTV подготовили календарь неофициальных праздников на 2020 год.