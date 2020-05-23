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Факты / Украина
Карантин в Украине — все, что нужно знать, и последние новости

Карантин в Украине — все, что нужно знать, и последние новости

Карантин в Украине с целью недопущения распространения нового коронавируса введен 12 марта.

До 11 мая приостановлены занятия в учебных и дошкольных заведениях, а также отменены массовые мероприятия.

Авиакомпании остановили регулярные рейсы на неопределенный срок.

С 17 марта по 11 мая все пункты пропуска через государственную границу были закрыты для международных пассажирских перевозок.

До 1 июня запрещен экспорт товаров противоэпидемического назначения.

Минздрав обязал больницы перенести плановые операции на более поздний срок, чтобы освободить места для приема больных коронавирусом.

С 6 апреля в стране были введены новые ограничения, среди которых ношение маски и документов, удостоверяющих личность.

С 11 мая в Украине заработали ослабления карантина — часть заведений возобновила свою работу, однако при условии соблюдения противоэпидемических мероприятий. В Киеве первый этап смягчения карантина заработал 12 мая.

Кабмин принял решение об установлении в Украине с 22 мая по 22 июня адаптивного карантина. Так, в рамках ослабления планируется запуск общественного транспорта, проведение спортивных соревнований (до 100 человек и без зрителей), возобновление работы гостиниц (кроме хостелов) и спортзалов (бассейны остаются закрытыми). Метро обещают открыть 25 мая.

На утро 22 мая зафиксированы 432 новых случая заболевания коронавирусом, общее количество больных в Украине составляет 20 580.

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00:27 - 24 мая

По состоянию на вечер 23 мая в Риненський области зарегистрировано 17 новых случаев, среди них — 13-летний ребенок и 16 взрослых в возрасте от 32 до 71 года.

В целом в области уже 1 417 случаев заболевания коронавирусом, 31 больной умер.

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23:35 - 23 мая

В Житомиський области — 11 новых случаев заболевания коронавирусом.

В целом за все время эпидемии заболели 618 человек, 284 пациенты уже преодолели болезнь.

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18:43 - 23 мая

В Харьковской области за сутки лабораторно подтверждено 28 случаев коронавируса, в общем — 894.

Кроме этого, за день умерли трое пациентов и 16 выздоровели.

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17:28 - 23 мая

Кабинет министров хочет разрешить украинским производителям масок и других средств защиты экспортировать свою продукцию.

Об этом шла речь на совещании под председательством президента Владимира Зеленского по предотвращению распространения коронавируса.

Единственное условие — экспортироваться может продукция, которая не соответствует украинским стандартам, но она удовлетворяет требования других государств.

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16:58 - 23 мая

В Офисе президента уточнили, что только Черновицкая, Ровенская, Львовская, Киевская, Закарпатская и Волынская области не готовы к смягчению карантина.

Ранее Минздрав заявлял, что адаптивный карантин нельзя вводить в 9 областях.

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16:44 - 23 мая

Утром 23 мая на въезде в Здолбуновский дом-интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов появился контрольно-пропускной пункт.

В пансионате обнаружили Covid-19 в еще 12 сотрудников и пациентов.

В заведении теперь 24 инфицированных. Пятеро в больнице, остальные на самоизоляции, сообщили в Ровенской областной государственной администрации.

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16:13 - 23 мая

- В мире ожидают вторую волну коронавируса. Мы сравнительно хорошо прошли первую, хотя, к сожалению, потеряли более 600 жизней. Ми должны быть готовы со всеми процедурами и дальше, — заявил президент Владимир Зеленский.

В больницах и аптеках должны быть в продаже маски, дезинфекторы и оборудования.

Закупки продолжаются слишком долго. Надо искать выходы, чтобы сократить этот процесс, добавил президент.

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15:27 - 23 мая

Директор Харьковской областной инфекционной больницы Павел Нартов заболел Covid-19 и был госпитализирован.

Информацию о положительном ПЦР-тест на коронавирус подтвердил он сам.

По словам Нартова, тест он сделал сегодня, когда появились клинические симптомы коронавируса. Медик имеет повышенную температуру, кашель и боль в горле.

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13:50 - 23 мая

Согласно обновленным данным на сайте Минздрава Украины, девять областей не могут перейти ко второму этапу послабления карантина в связи с эпидемией коронавирусной инфекции.

Это Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Закарпатская, Киевская, Луганская, Львовская, Ровенская и Черновицкая области.

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13:47 - 23 мая

Количество больных Covid-19 в армии возросло до 50 человек, за минувшие сутки зарегистрированы 6 новых случаев.

В Вооруженных силах Украины с начала пандемии после коронавирусной болезни выздоровели 89 человек, двое погибли.

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