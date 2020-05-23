Запуск транспорта в Киеве: с 23 мая ряд маршрутов изменен (КАРТА)

Наземный общественный транспорт в Киеве возобновил полноценную работу 23 мая, однако движение автобусов и троллейбусов на ряде маршрутов изменено.

Автобусы №№ 9, 69, 155

Движение изменено ориентировочно до 30 августа из-за ремонта путепровода на пересечении проспектов Любомира Гузара и Леся Курбаса с железной дорогой Киев-Волынский — Святошин (около платформы Борщаговка).

Временный маршрут:

Маршрут № 9 в направлении движения к улице Булгакова от станции метро Лукьяновская до бульвара Вацлава Гавела по действующему маршруту, далее — проспект Отрадный — улица 9-го Мая — проспект Академика Королева — улица Симиренко — улица Булгакова;

Маршрут № 69 в направлении движения к улице Литвиненко-Вольгемут от станции метро Дворец спорта до проспекта Любомир Гузар по действующему маршруту, далее — бульвар Вацлава Гавела — проспект Отрадный — улица 9-го Мая — проспект Академика Королева — улица Семьи Сосниных, далее по действующему маршруту;

Маршрут № 155 в направлении движения до Кольцевой дороги от станции метро Почайна до проспекта Любомир Гузар по действующему маршруту, далее — бульвар Вацлава Гавела — проспект Отрадный — улица 9-го Мая — проспект Академика Королева — улица Симиренко — улица Семьи Сосниных — улица Василия Кучера — улица Владимира Покотило — проспект Леся Курбаса, далее по действующему маршруту.

Автобусы №№ 51, 63, 115, 516

Движение изменено из-за ремонта проезжей части улицы Привокзальной.

Временный маршрут:

Ориентировочно до 19.00 движение автобусов в направлении движения к улице Бориспольской будет организовано соответственно от станции метро Лыбидская (№ 51), Лесного массива (№ 63), Контрактовой площади (№ 115) и рынка Лесной (№ 516) до Харьковского шоссе по имеющимся маршрутам, далее — улица Симферопольская — улица Привокзальная, далее по имеющимся маршрутам.

Ориентировочно в 19.00 движение будет восстановлено по действующим маршрутам.

Читайте: Метрополитен Киева вводит карантинные правила — какие есть ограничения

Троллейбусы № 34 и № 44

Движение изменено из-за капитального ремонта проспекта Степана Бандеры.

Временный маршрут:

Маршрут № 34 — от ул. Северной до улицы Александра Архипенко по собственному маршруту, далее — улица Иорданская — улица Малиновского, далее по собственному маршруту;

Маршрут № 44 — от ул. Северной до улицы Александра Архипенко с разворотом на проспекте Героев Сталинграда, дальше по собственному маршруту в обратном направлении.

Троллейбусы маршрутов №№ 22, 27, 30 будут курсировать по постоянным схемам.

Напоминаем также о правилах работы общественного транспорта в Киеве на карантине.