Киевский метрополитен может открыться 25 мая без лишних затрат, однако ограничивать его работу нельзя.

Об этом Фактам ICTV сообщил экс-замминистра инфраструктуры Александр Кава.

— Запуск метро – это вопрос сугубо организационный и не требует дополнительный трат, так как он пребывал все время в работе несмотря на карантин. Сотрудники метрополитена ездят на работу, проводится тестирование систем, просто пока все сосредоточены больше на ремонте подвижных составов, — заявил Кава.

Также он отметил, что не было надобности закрывать метрополитен на карантин, так как в Европе этого не делали, и это никак существенно не повлияло на распространение вируса.

Кроме того, он рассказал, что количество поездов после открытия метро не увеличится.

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— На красной и синей ветке метро точно нельзя будет увеличить количество поездов, так как они уже 30 лет работают на пределе своей пропускной способности в час пик. Теоретически количество поездом можно увеличить на зеленой ветке, но у киевского метрополитена их просто нет, — отметил Александр Кава.

Кава добавил, что и ограничивать работу метро нет смысла, ведь это только усугубит и без того плохую эпидемиологическую ситуацию. Причина в том, что если на входе ввести ограничения, то там будут собираться толпы, что уже является нарушением.

— Это приведет к распространению того же коронавируса, а также к травмам. Это обычным мировой опыт, когда люди находятся в закрытом пространстве. Дело у том, что большинство входов в метрополитен в Киеве находятся в подземных переходах, а это тоже самое замкнутое пространство, — добавил экс-замминистра инфраструктуры.

Напомним, на заседании комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС принято решение запустить метрополитен в Киеве в обычном режиме с 25 мая.