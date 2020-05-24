Из-за недостаточного количества тестирований Украина не имеет четкой статистики заболеваемости.

Об этом в эксклюзивном комментарии Фактам ICTV рассказала инфекционист, декан медицинского факультета НМУ им. Богомольца Оксана Выговская.

— Сейчас ситуация намного лучше, чем в начале эпидемии, но хотелось бы, чтобы тестирований было гораздо больше. В США колоссальный уровень заболеваемости, но мы должны понимать, что страна наладила систему тестирования и является образцом хорошего тестирования.

Украина может войти в второй волны заболеваемости, не выйдя из первой. Это связано с пренебрежением главных правил защиты от Covid-19.

— Многие страны, которые постепенно выходят из карантина, продолжают фиксировать прирост заболеваемости, но я не думаю, что это вторая волна. Согласно эпидемиологическим законам, такие показатели к ней не укладываются. Это не вторая волна, люди просто устают от масок и социального дистанцирования. А ВОЗ не успевает проанализировать ход первой волны, чтобы подготовить рекомендации до двух-трех волны.

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Оксана Выговская также объяснила главное отличие между терминами смертность и летальность.

— Смертность — это количество людей, умерших к общему количеству населения в год. Показатель рассчитывается на 1 тыс. Населения в год, то есть это люди, которые умерли по разным причинам. Летальность — количество людей, умерших от определенного заболевания, в нашем случае — от коронавируса. В Украине очень низкие показатели летальности по сравнению с очень многими странами.

Она добавила, что с начала пандемии были претензии к Китаю, поскольку там в статистику подавали данные смертности, а не летальности.

По ее словам, заболеваемость коронавирусом в Украине не является высокой, потому что вирус попал сюда уже в легком варианте.

— Мы — не та страна, принявшая на себя удар Covid-19 первой. В Украину вирус пришел в лайт-варианте.

Инфекционист утверждает, что некоторые карантинные ограничения в Украине были ошибочными.

— Запрещать во время карантина выходить в парки и скверы было ошибкой, и с точки зрения здравого смысла, и с точки зрения эпидемиологии. Касательно закрытия метро — большинство стран мира его не закрывали, однако дистанцирование и использование масок придерживались очень строго. Для правильных выводов нам нужно оценить европейский опыт.

Среди действенных ограничений Оксана Выговская назвала социальное дистанцирование и использование масок. А вот перчатки, оказывается, не нужны.

— Согласно последним исследованиям, коронавирус действительно может существовать на твердых поверхностях, однако часто не в том количестве, чтобы инфицировать человека. Поэтому перчатки не являются действенной защитой от Covid-19.

Также инфекционист отметила, что коронавирусом в Украине болеет довольно большой процент детей, что является хорошим показателем.

— Мы фиксируем высокий уровень заболеваемости среди детей. Тогда как в США (их статистика подается по штатам) это примерно 1-2%, в Украине этот показатель достигает 7%. Это — большой плюс, поскольку выявление болезни дает возможность вовремя ее вылечить. Благодаря осознанности родителей дети в Украине обследуются очень хорошо.

Напомним, Факты ICTV продолжают рассказывать все, что нужно знать о карантине в Украине, а также последние новости, связанные с отменой ограничительных мер.